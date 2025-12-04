4A: American Falls linebacker Ty Smith selected All-State first-team after finishing among state leaders in tackles - East Idaho News

4A: American Falls linebacker Ty Smith selected All-State first-team after finishing among state leaders in tacklesPublished at
American Falls linebacker Ty Smith was named to the 4A All-State first-team after averaging 11.2 tackles and finishing with six sacks.
The senior was the only area player to earn 4A first-team honors.
Perennial power Sugar-Salem landed five players on the second team and American Falls defensive back Zak Grigg was also named to the second team.
The Sugar-Salem players selected were running back Kimball Tonks, offensive linemen Everett Poole and Carson Richins, along with linebacker Walter Fillmore and defensive back Ace Clark.
4A ALL-IDAHO FOOTBALL
PLAYER OF THE YEAR: Titus Vidlak, Fruitland
COACH OF THE YEAR: Matt Holtry, Homedale
FIRST TEAM
Offense
QB: Xavier Uranga, Homedale
RB: Kade Hall, Homedale
RB: Keenan Maas, Bonners Ferry
WR: Joe Barrett, Kimberly
WR: Alec Campos, Homedale
WR: Joel Philpot, Fruitland
OL: Kelvin Obot, Fruitland
OL: Grady Walgamott, Homedale
OL: Rocky Weatherspoon, Fruitland
OL: Brandon Elizondo, Kimberly
OL: Dylan Ashley, Weiser
K: Lukas Hall, Homedale
Defense
DL: Kelvin Obot, Fruitland
DL: Porter Higley, Buhl
DL: Kaden Dille, Kimberly
DL: Grady Walgamott, Homedale
LB: Tyce Fisher, Homedale
LB: Titus Osterman, Kimberly
LB: Joker Joyce, McCall-Donnelly
LB: Ty Smith, American Falls
DB: Fabian Robles Pierce, Buhl
DB: Alec Campos, Homedale
DB: Kenyan Hernandez, Kimberly
P: Lukas Hall, Homedale
SECOND TEAM
Offense
QB: MaCraye Bruning, Sr., Kimberly
RB: Kimball Tonks, Sr., Sugar-Salem
RB: Colt Value, Sr., McCall-Donnelly
WR: Talyn Weaver, Sr., Filer
WR: Spencer Tracy, Sr., Fruitland
TE: Titus Osterman, Jr., Kimberly
OL: Everett Poole, Jr., Sugar-Salem
OL: Austin Scifries, Sr., Buhl
OL: Carson Richins, Sr., Sugar-Salem
OL: Graysen Widman, Jr., Kimberly
OL: Nathan Marston, Sr., Homedale
K: Eddy Paz, Sr., Kimberly
Defense
DL: Dylan Ashley, Sr., Weiser
DL: Rocky Weatherspoon, Jr., Fruitland
DL: Ethan Minegar, Jr., Cole Valley Christian
DL: Cache Palmer, Sr., Filer
LB: Kysen Mackenzie, Jr., Fruitland
LB: Walter Fillmore, So., Sugar-Salem
LB: Conrad Hiatt, Sr., Bonners Ferry
LB: Kannon Gambrel, Jr., Buhl
DB: Zak Grigg, Sr., American Falls
DB: Ace Clark, Sr., Sugar-Salem
DB: Joe Barrett, Jr., Kimberly
P: Zan Parker, Sr., Buhl