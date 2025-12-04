 4A: American Falls linebacker Ty Smith selected All-State first-team after finishing among state leaders in tackles - East Idaho News
Girls Basketball

Wed

West Side

22

@Soda Springs

35

Boys Basketball

Wed

Raft River

44

@Rockland

58

Boys Basketball

Wed

Century

40

@Highland

56

Boys Basketball

Wed

Snake River

43

@Teton

51

Boys Basketball

Wed

Idaho Falls

60

@Blackfoot

65

Boys Basketball

Wed

West Side

60

@Ririe

49

Boys Basketball

Wed

South Fremont

32

@Sugar-Salem

66

Boys Basketball

Wed

Carey

44

@Mackay

49

All-State football

4A: American Falls linebacker Ty Smith selected All-State first-team after finishing among state leaders in tackles

  Published at
Allan Steele

Allan Steele, EastIdahoSports.com

Ty Smith of American Falls was name to the 4A All-State team as a linebacker. | Courtesy of Porter Williams.
Ty Smith of American Falls was named to the 4A All-State team as a linebacker. | Courtesy Porter Williams.
Getting your Trinity Audio player ready ...

American Falls linebacker Ty Smith was named to the 4A All-State first-team after averaging 11.2 tackles and finishing with six sacks.

The senior was the only area player to earn 4A first-team honors.

Perennial power Sugar-Salem landed five players on the second team and American Falls defensive back Zak Grigg was also named to the second team.

The Sugar-Salem players selected were running back Kimball Tonks, offensive linemen Everett Poole and Carson Richins, along with linebacker Walter Fillmore and defensive back Ace Clark.

4A ALL-IDAHO FOOTBALL

PLAYER OF THE YEAR: Titus Vidlak, Fruitland

COACH OF THE YEAR: Matt Holtry, Homedale

FIRST TEAM

Offense

QB: Xavier Uranga, Homedale

RB: Kade Hall, Homedale

RB: Keenan Maas, Bonners Ferry

WR: Joe Barrett, Kimberly

WR: Alec Campos, Homedale

WR: Joel Philpot, Fruitland

OL: Kelvin Obot, Fruitland

OL: Grady Walgamott, Homedale

OL: Rocky Weatherspoon, Fruitland

OL: Brandon Elizondo, Kimberly

OL: Dylan Ashley, Weiser

K: Lukas Hall, Homedale

Defense

DL: Kelvin Obot, Fruitland

DL: Porter Higley, Buhl

DL: Kaden Dille, Kimberly

DL: Grady Walgamott, Homedale

LB: Tyce Fisher, Homedale

LB: Titus Osterman, Kimberly

LB: Joker Joyce, McCall-Donnelly

LB: Ty Smith, American Falls

DB: Fabian Robles Pierce, Buhl

DB: Alec Campos, Homedale

DB: Kenyan Hernandez, Kimberly

P: Lukas Hall, Homedale

SECOND TEAM

Offense

QB: MaCraye Bruning, Sr., Kimberly
RB: Kimball Tonks, Sr., Sugar-Salem
RB: Colt Value, Sr., McCall-Donnelly
WR: Talyn Weaver, Sr., Filer
WR: Spencer Tracy, Sr., Fruitland
TE: Titus Osterman, Jr., Kimberly
OL: Everett Poole, Jr., Sugar-Salem
OL: Austin Scifries, Sr., Buhl
OL: Carson Richins, Sr., Sugar-Salem
OL: Graysen Widman, Jr., Kimberly
OL: Nathan Marston, Sr., Homedale
K: Eddy Paz, Sr., Kimberly

Defense

DL: Dylan Ashley, Sr., Weiser
DL: Rocky Weatherspoon, Jr., Fruitland
DL: Ethan Minegar, Jr., Cole Valley Christian
DL: Cache Palmer, Sr., Filer
LB: Kysen Mackenzie, Jr., Fruitland
LB: Walter Fillmore, So., Sugar-Salem
LB: Conrad Hiatt, Sr., Bonners Ferry
LB: Kannon Gambrel, Jr., Buhl
DB: Zak Grigg, Sr., American Falls
DB: Ace Clark, Sr., Sugar-Salem
DB: Joe Barrett, Jr., Kimberly
P: Zan Parker, Sr., Buhl

sports logo Get more sports news here

SUBMIT A CORRECTION