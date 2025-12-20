Thunder Ridge freshman Kai Redd selected as conference Player of the Year after scoring 28 goals - East Idaho News

Thunder Ridge freshman Kai Redd selected as conference Player of the Year after scoring 28 goalsPublished at
EASTERN IDAHO – Thunder Ridge freshman Kai Redd was named 6A District 4-5-6 Player of the Year after scoring 28 goals and finishing with 62 points in helping lead the Titans to the state tournament where they advanced to the third-place game.
Thunder Ridge placed seven players on the first team after finishing 8-0 in conference and winning an eighth-straight district title.
Madison defender Braxton Mouser was also named to the first-team.
6A District 4-5-6 All-Conference Boys Soccer Team
Note: Players selected by conference coaches.
Player of the Year: Kai Redd, Thunder Ridge
Coach of the Year: Corey Farnsworth, Canyon Ridge
FIRST TEAM
Forward: Giovani Juarez, 12, Canyon Ridge
Forward: Logan Leishmann, 10, Thunder Ridge
Forward: Aaron Lasley, 11, Thunder Ridge
Midfielder: Richard Manguia, 12, Thunder Ridge
Midfielder: Damien Carmona, 12, Thunder Ridge
Midfielder: Elias Alexander, 12, Canyon Ridge
Defense/Mid: William Mangum, 12, Thunder Ridge
Defense: Braxton Mouser, 12, Madison
Defense: Hunter Brewer, 12, Canyon Ridge
Defense: Cade Jorgenson, 12, Thunder Ridge
Keeper: Steven West, 11, Thunder Ridge
SECOND TEAM
Forward: Cesar Diaz, 11, Thunder Ridge
Forward: Kelton Bowcutt, 11, Rigby
Forward: Kason Ryerson, 11, Highland
Midfielder: Yves Mugisha, 12, Canyon Ridge
Midfielder: Ethan Butler, 12, Rigby
Midfielder: Isaac Anderson, 12, Madison
Defense/Mid: Declan Mower, 12, Rigby
Defense: Tanner Layton, 11, Thunder Ridge
Defense: Armando Murillo, 12, Canyon Ridge
Defense: Eric Gao, 11, Highland
Keeper: Brody Carter, 12, Highland
HONORABLE MENTION
Jonas Saka, 11, Forward, Canyon Ridge
Wasumba Bolemo, 10, Forward, Canyon Ridge
Enoch Taylor, 11, Forward, Rigby
Isaac Robinson, 12, Forward, Highland
Dalton Poulson, 10, Forward, Highland
Cooper Nickell, 10, Midfielder, Canyon Ridge
Marek Uminski, 12, Midfielder, Rigby
Cannon Kugath, 11, Midfielder, Madison
Payton Johanson, 12, Midfielder, Highland
Leo Fernandez, 12, Midfielder, Highland
Martin Robles-Aleman, 12, Midfielder, Highland
Corban Christensen, 12, Defense/Midfield, Highland
Benjamin Kasombwa, 12, Defense/Midfield, Canyon Ridge
Adan Ruiz, 12, Defense, Canyon Ridge
Steven Paz, 9, Defense, Thunder Ridge
Kian Willford, 10, Defense, Rigby
Hazen Bailey, 12, Defense, Rigby
Tim Clawson, 12, Defense, Highland
David Algood, 12, Defense, Highland
Jaxon Corujo, 10, Keeper, Canyon Ridge
Deacon Pruett, 12, Keeper, Rigby