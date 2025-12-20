 Thunder Ridge freshman Kai Redd selected as conference Player of the Year after scoring 28 goals - East Idaho News
Prep boys soccer

Thunder Ridge freshman Kai Redd selected as conference Player of the Year after scoring 28 goals

  Published at
Allan Steele

Allan Steele, EastIdahoSports.com

Thunder Ridge boys soccer
Thunder Ridge’s Kai Redd (10) defends against Caldwell at the state tournament. | Kalama Hines, EastIdahoSports.com
EASTERN IDAHO – Thunder Ridge freshman Kai Redd was named 6A District 4-5-6 Player of the Year after scoring 28 goals and finishing with 62 points in helping lead the Titans to the state tournament where they advanced to the third-place game.

Thunder Ridge placed seven players on the first team after finishing 8-0 in conference and winning an eighth-straight district title.

Madison defender Braxton Mouser was also named to the first-team.

6A District 4-5-6 All-Conference Boys Soccer Team

Note: Players selected by conference coaches.

Player of the Year: Kai Redd, Thunder Ridge

Coach of the Year: Corey Farnsworth, Canyon Ridge

FIRST TEAM

Forward: Giovani Juarez, 12, Canyon Ridge

Forward: Logan Leishmann, 10, Thunder Ridge

Forward: Aaron Lasley, 11, Thunder Ridge

Midfielder: Richard Manguia, 12, Thunder Ridge

Midfielder: Damien Carmona, 12, Thunder Ridge

Midfielder: Elias Alexander, 12, Canyon Ridge

Defense/Mid: William Mangum, 12, Thunder Ridge

Defense: Braxton Mouser, 12, Madison

Defense: Hunter Brewer, 12, Canyon Ridge

Defense: Cade Jorgenson, 12, Thunder Ridge

Keeper: Steven West, 11, Thunder Ridge

SECOND TEAM

Forward: Cesar Diaz, 11, Thunder Ridge

Forward: Kelton Bowcutt, 11, Rigby

Forward: Kason Ryerson, 11, Highland

Midfielder: Yves Mugisha, 12, Canyon Ridge

Midfielder: Ethan Butler, 12, Rigby

Midfielder: Isaac Anderson, 12, Madison

Defense/Mid: Declan Mower, 12, Rigby

Defense: Tanner Layton, 11, Thunder Ridge

Defense: Armando Murillo, 12, Canyon Ridge

Defense: Eric Gao, 11, Highland

Keeper: Brody Carter, 12, Highland

HONORABLE MENTION

Jonas Saka, 11, Forward, Canyon Ridge
Wasumba Bolemo, 10, Forward, Canyon Ridge
Enoch Taylor, 11, Forward, Rigby
Isaac Robinson, 12, Forward, Highland
Dalton Poulson, 10, Forward, Highland
Cooper Nickell, 10, Midfielder, Canyon Ridge
Marek Uminski, 12, Midfielder, Rigby
Cannon Kugath, 11, Midfielder, Madison
Payton Johanson, 12, Midfielder, Highland
Leo Fernandez, 12, Midfielder, Highland
Martin Robles-Aleman, 12, Midfielder, Highland
Corban Christensen, 12, Defense/Midfield, Highland
Benjamin Kasombwa, 12, Defense/Midfield, Canyon Ridge
Adan Ruiz, 12, Defense, Canyon Ridge
Steven Paz, 9, Defense, Thunder Ridge
Kian Willford, 10, Defense, Rigby
Hazen Bailey, 12, Defense, Rigby
Tim Clawson, 12, Defense, Highland
David Algood, 12, Defense, Highland
Jaxon Corujo, 10, Keeper, Canyon Ridge
Deacon Pruett, 12, Keeper, Rigby

