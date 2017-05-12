FEEL GOOD FRIDAY: A surprise for moms picking up their kids from school

Feel Good Friday is a weekly segment where EastIdahoNews.com partners with Wackerli Auto to thank people in our community with random acts of kindness.
With Mother’s Day just around the corner, we decided to surprise some moms waiting for their kids outside Sunnyside Elementary School in Idaho Falls. The Rose Shop donated beautiful flowers for us to hand out and we were able to thank these hardworking women.
Watch the video above to see the surprise!
FEEL GOOD FRIDAY: A COUNSELOR WITH CANCER HONORED BY TROUBLED TEENS SHE’S HELPED
FEEL GOOD FRIDAY: A SURPRISE FOR SOME LOCAL HOSPITAL VOLUNTEERS (AND THEIR PATIENTS)
FEEL GOOD FRIDAY: 9 PREGNANT CATS & DOZENS OF KITTENS MEANS WE HAD TO HELP
FEEL GOOD FRIDAY: WATCH THEIR REACTIONS AS WE GIVE COLLEGE STUDENTS FREE LAUNDRY MONEY
FEEL GOOD FRIDAY: A DREAM COME TRUE FOR 2 TEENAGERS THANKS TO THE OWNER OF AN ICE CREAM SHOP
FEEL GOOD FRIDAY: YOU TOLD US TO SURPRISE PEOPLE WITH COOKIES – SO WE DID
FEEL GOOD FRIDAY: WE GIVE RANDOM DRIVERS AT A RANDOM INTERSECTION A SPRING SURPRISE
FEEL GOOD FRIDAY: A SURPRISE FOR A MOTHER WHO TEACHES TEENS IN JAIL HOW TO COOK
FEEL GOOD FRIDAY: A SURPRISE FOR A MOTHER WHO ADOPTED 3 KIDS WITH SPECIAL NEEDS
FEEL GOOD FRIDAY: WE SURPRISE COUNTY WORKERS DEALING WITH FLOODING, RANSOMWARE
FEEL GOOD FRIDAY: WE HONOR CUSTODIAN WHO DRIVES 4 HOURS A DAY TO CLEAN SCHOOLS
FEEL GOOD FRIDAY: THEY PLOWED OUR ROADS ALL WINTER. WE DECIDED TO THANK THEM.
FEEL GOOD FRIDAY: WE SURPRISE SOME SPECIAL WOMEN WITH A VALENTINES GIFT
FEEL GOOD FRIDAY: WE SHOW UP AT THE DMV WITH LUNCH FOR EVERYBODY
FEEL GOOD FRIDAY: WE SURPRISE OVER 60 MAIL CARRIERS WITH BREAKFAST
FEEL GOOD FRIDAY: WATCH US SURPRISE A BIKER NAMED BUBBA
FEEL GOOD FRIDAY: WE SHOW UP AT STORY TIME WITH A SURPRISE FOR MOMS
FEEL GOOD FRIDAY: A HIDDEN CAMERA SURPRISE FOR THESE LOCAL COPS
FEEL GOOD FRIDAY: WE GO TO A GROCERY STORE WITH A SURPRISE FOR SEVERAL CUSTOMERS
FEEL GOOD FRIDAY: WOMAN DONATES HATCHIMAL TO GIRL WITH LEUKEMIA
FEEL GOOD FRIDAY: WE GO ON A TOY SHOPPING SPREE FOR THIS ORGANIZATION
FEEL GOOD FRIDAY: WE SPENT AN AFTERNOON SURPRISING PEOPLE WITH CHRISTMAS TREES
FEEL GOOD FRIDAY: WE SURPRISE A VIOLIN TEACHER AND HIS EAGER STUDENTS
FEEL GOOD FRIDAY: WE SURPRISE RED KETTLE BELL RINGERS WITH A TREAT
FEEL GOOD FRIDAY: SHE WAS STUNNED WHEN WE SHOWED HER WHAT WAS IN OUR CAR
FEEL GOOD FRIDAY: ELECTION WEEK SPECIAL EDITION
FEEL GOOD FRIDAY: WE SPENT AN AFTERNOON SURPRISING SCHOOL CROSSING GUARDS
FEEL GOOD FRIDAY: RIGBY STUDENT STUNNED WHEN WE SHOW UP AT SCHOOL
FEEL GOOD FRIDAY: SCOTTY MCCREERY’S BIGGEST FAN RECEIVES THE SURPRISE OF A LIFETIME
FEEL GOOD FRIDAY: HER HUSBAND IS GETTING A KIDNEY TRANSPLANT SO WE SURPRISED HER
FEEL GOOD FRIDAY: WATCH WHAT HAPPENS WHEN WE SHOW UP AT THE REXBURG POLICE DEPARTMENT
FEEL GOOD FRIDAY: DESERVING TEACHER STUNNED WHEN WE SHOW UP WITH A BIG SURPRISE
FEEL GOOD FRIDAY: WE SURPRISE PEOPLE WITH FREE LUNCH AT A DRIVE-THRU
FEEL GOOD FRIDAY: WE SPENT AN AFTERNOON SURPRISING PEOPLE WITH FREE GAS
FEEL GOOD FRIDAY: WE SPENT A MORNING PAYING FOR PEOPLE’S GROCERIES
Teton Valley News staff
Magdala Louissaint, KPVI
Nate Sunderland, EastIdahoNews.com
Nate Sunderland, EastIdahoNews.com